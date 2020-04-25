نجم الأردن يشارك في حملة «كسر سلسلة المرض» التي أطلقها الاتحاد الآسيوي

شارك نجم كرة القدم الأردني موسى التعمري في الحلقة الجديدة من حملة "إيقاف سلسلة المرض" التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والهادفة لتحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس من كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار وباء فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

وشارك في الحلقة أيضا زهينج زهي قائد منتخب الصين ونادي قوانجتشو إيفرجراند، والتايلاندي كاوين ثامساتشانان.

وأطلق الاتحاد الآسيوي حملة إيقاف سلسلة المرض، التي تحمل رسالة التضامن في هذه الظروف، وكذلك الترويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، خاصة من خلال البقاء في المنازل وممارسة إجراءات النظافة والتعقيم، والتأكد من ترك مساحة مع الآخرين، وكذلك احترام قواعد العزل الشخصي، وقد حظيت الحملة باهتمام ومتابعة وإشادة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الجمعة أن أول أسبوعين من هذه الحملة، شهدا مبادرة أكثر من 100 نجم وشخصية من أبرز وجوه كرة القدم في قارة آسيا، للمشاركة فيها، وتأكيد دعمهم لكل الجهود المبذولة لإيقاف سلسة مرض كورونا.

وكان من بين المشاركين، التعمري لاعب نادي أبويل القبرصي، والذي فاز في موسم 2018 / 2019 بجائزة أفضل لاعب في الدوري القبرصي بعدما قاد فريقه للتويج باللقب.

وقال اللاعب الأردني :"أريد التقدم بالشكر إلى الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الاجتماعي، الذين يخاطرون بحياتهم ويقومون بعمل رائع من أجل مكافحة فايروس كورونا، والآن واجبنا أن نقوم بدورنا من أجل مساندتهم."

وأضاف :"أدعو الجميع للالتزام بنصائح وتوصيات منظمة الصحة العالمية وخبراء الصحة، حيث يجب علينا أن نحافظ على النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي في مواجهة هذا الوباء العالمي، وفي ذات الوقت فإن التباعد عن الآخرين يذكرنا بقيم التشارك والاهتمام، حيث يمكن أن نتوحد من أجل استعادة الحياة الطبيعية."