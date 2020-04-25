مجلس الدوما الروسي: إصابة 4 من سائقي سيارات المجلس بفيروس كورونا

أفاد مصدر مطلع في مجلس الدوما الروسي،اليوم السبت، بإصابة 4 من سائقي السيارات التي يستخدمها أعضاء المجلس، بفيروس كورونا.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "أول حالة رصدت بين موظفي مرآب السيارات التابع لإدارة شؤون مجلس الدوما، مضيفا" أن هناك 3 مرضى بين السائقين"، فضلا عن سائق النائب كالاشنيكوف"، موضحا أن هؤلاء ليسوا سائقين شخصيين للنواب، بل يقودون سيارات الدوما عموما.

وكان رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما ليونيد كالاشنيكوف، أعلن -في وقت سابق اليوم- عن إصابته بفيروس كورونا، مرجحا أنه أصيب بالعدوى من سائقه، كما نقل -في وقت سابق أيضا- نائب آخر بالدوما، وهو دميتري نوفيكوف إلى المستشفى، إثر الاشتباه بإصابته بكورونا.