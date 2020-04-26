جينتر يدعو لإعادة التفكير في كرة القدم الاحترافية ومبدأ التضامن

دعا نجم كرة القدم الألماني الدولي ماتياس جينتر إلى إعادة التفكير في كرة القدم الاحترافية ومبدأ التضامن في ضوء الأزمة الحالية الخاصة بتفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.



وقال جينتر لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ، في مقابلة نشرها موقع "شبورت بازر" اليوم السبت : "ما من أحد ينكر أن كرة القدم الاحترافية تزداد سخونة تدريجيا. المزيد والمزيد من المال ينساب من موسم لآخر. وربما يتم إهمال الفرد أحيانا".



ورغم هذا ، أعرب جينتر عن خوفه من "عدم الاستماع للرغبة في التغيير على المديين المتوسط والطويل".



وأعطى جينتر مثالا على هذا قائلا : "بعد وفاة روبرت إنكه (حارس مرمى الفريق) ، قال الجميع إن شيئا ما يتغير في كرة القدم وأنها ستصبح أكثر إنسانية. ولكن كل شيء عاد لطبيعته بعد شهور قليلة".



وكانت كرة القدم الألمانية تلقت صدمة بالغة في نوفمبر 2009 بانتحار إنكه الذي كان في الثانية والثلاثين من عمره وذلك نتيجة لحالة اكتئاب شديدة.



كما أشار جينتر إلى الهجمات الإرهابية التي وقعت في نوفمبر 2015 خلال المباراة بين المنتخبين الألماني والفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس وكذلك للهجوم الذي تعرضت له حافلة فريق بوروسيا دورتموند الألماني في أبريل 2017 .



وأكد جينتر : "بعد هذه الهجمات ، طالب الجميع بمزيد من التأمين وأيضا بمزيد من الدراسة للناحية الذهنية للاعبين بعد هذه التجربة العصيبة. ولكن شيئا لم يتغير حتى الآن".



وأكد جينتر على أهمية وجود مساندة في أوقات هذا الوباء. وقال جينتر : "في بوروسيا ، وافقنا على تقليص الرواتب لأننا بهذا يمكننا أن نفعل شيئا لصالح موظفي نادينا. وبهذا ، وبشكل تطوعي ، أعتقد أن هذا هو أفضل طريق".



وأضاف : "في هذا الوضع الحالي ، من المهم بالتأكيد مساعدة الآخرين الذين ربما يكونون بحال سيئة. وأتمنى أن يرى كثيرون الأمر بهذا الشكل".