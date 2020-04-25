 وزير التربية والتعليم: تأجيل موعد امتحانات الدبلومات الفنية - بوابة الشروق
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وزير التربية والتعليم: تأجيل موعد امتحانات الدبلومات الفنية


نشر فى : السبت 25 أبريل 2020 - 1:09 ص | آخر تحديث : السبت 25 أبريل 2020 - 1:09 ص

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تأجيل موعد عقد امتحانات الدبلومات الفنية لتبدأ من يوم 13 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو 2020.

وأكد الوزير عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الجدول النهائي سوف يعلن يوم 15 مايو.
 
 


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