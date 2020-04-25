ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أمس الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أوصى بأن تستمر واشنطن في تمويل برامج منظمة الصحة العالمية لمكافحة شلل الأطفال وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 7 دول من بينها مصر.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على المناقشات قوله، إن "مسؤولين في وزارة الخارجية أبلغوا مجلس الأمن القومي أن منظمة الصحة العالمية هي محور العمل لمكافحة كوفيد-19 وشلل الأطفال في 7 دول، هي مصر والسودان وليبيا وسوريا وتركيا وأفغانستان وباكستان".

ويذهب التمويل الأمريكي لمكافحة شلل الأطفال وفيروس كورونا في أفغانستان وباكستان، بينما يذهب لمكافحة الفيروس وحده في الدول الخمس الأخرى.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، امتعاضه من طريقة عمل منظمة الصحة العالمية، وقال إن لها دورا "في التستر على انتشار الفيروس التاجي"، كما اتهمها بسوء الإدارة، وقرر تعليق مساهمة واشنطن في تمويل المنظمة.

وتدفع الولايات المتحدة ما بين 400 مليون دولار و500 مليون دولار سنوياً للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، لكن واشنطن تعتقد أن الصين، التي لا تدفع سوى ما يعادل جزءا صغيرا من هذا المبلغ، أصبحت مؤثرة جداً على قرارات المنظمة ومديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

والولايات المتحدة هي إحدى الجهات الرئيسية التي تساهم في برامج مكافحة شلل الأطفال في المنظمة.

وقبل أيام انتقد بومبيو عمل المنظمة، قائلا إن "تيدروس قد يحتاج إلى الاستقالة، وأن التمويل الأمريكي قد لا يعود أبدا"، معتبرا أن "المنظمة بحاجة إلى إصلاح هيكلي".