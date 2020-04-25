احتفل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بمفرده، اليوم، بذكرى تحرير إيطاليا من الفاشية، فيما ارتدى الكمامة، وذلك في ظل حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).

ونشرت وسائل الإعلام الإيطالية صورة للرئيس ماتاريلا وحيداً بالكمامة أمام النصب التذكاري الوطني لفيتوريو إمانويلي الثاني أو كما يعرف بمحراب الوطن، وهو نصب تذكاري شيد في العاصمة روما عام 1925 لتكريم فيكتور إيمانويل الثاني، أول ملك لإيطاليا الموحدة.

وتم تخفيض الفريق الأمني المرافق لماتاريلا إلى الحد الأدنى اليوم ولم يصعد معه إلى النصب التذكاري، ولكنه انتظره على مسافة آمنة عند سفح النصب التذكاري.

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لهزيمة حاكم إيطاليا بينيتو موسوليني(أبرز قادة الفاشية)، حيث تم الاعتراف بيوم 25 أبريل باعتباره عطلة عامة على مستوى البلاد منذ عام 1946.