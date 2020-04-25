عزل مخالطين لسيدة مصابة بكورونا وغلق عيادة طبية فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

أصدر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، قرار بالغلق الإدارى لإحدى العيادات بمركز القنطرة غرب وتعقيمها وتطهيرها بعد التأكد من إصابة سيدة من أهالى عزبة أبوصبيح بالقنطرة غرب بفيروس كورونا والتى ترددت على العيادة لإجراء الكشف الطبى .

ووجه بشارة بعزل جميع المخالطين للسيدة المصابة والمتابعة اليومية لهم لمدة 14 يوما وحظر تحركات أهالى المريضة وأقاربها للحد من انتشار العدوى .

كانت التحاليل التى أجريت على السيدة أكدت إصابتها بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليها عقب عودتها من زيارة أسرتها بالدقهلية ونقلت إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الطبى .