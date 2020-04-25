 برلماني عراقي: الكاظمي وافق على تغيير مرشحي الخارجية والشباب في التشكيلة الحكومية المقترحة - بوابة الشروق
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برلماني عراقي: الكاظمي وافق على تغيير مرشحي الخارجية والشباب في التشكيلة الحكومية المقترحة

د ب أ
نشر فى : السبت 25 أبريل 2020 - 11:19 ص | آخر تحديث : السبت 25 أبريل 2020 - 11:19 ص

أفاد النائب عن كتلة "دولة القانون" العراقية كاطع نجمان الركابي بأن رئيسُ مجلسِ الوزراءِ المكلف مصطفى الكاظمي وافق على مطالب الكتل الشيعية بتغيير أسماء مرشحي بعض الوزارات، أبرزها الشباب والخارجية.

وقال النائب الركابي، لـصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم السبت، إن بعض الأسماء الواردة في التشكيلة الحكومية المقترحة التي عرضها رئيس الوزراء المكلف، كانت محل اعتراض من قبل الكتل الشيعية، التي منحت الكاظمي مهلة 48 ساعة للرد على الاعتراضات.

وأشار الركابي إلى أن الكتل الشيعية طلبت تغيير بعض المرشحين للوزارات التي ما زال الخلاف عليها قائما حتى الآن، متوقعا التصويت على 15 مرشحا للوزارات في جلسة البرلمان المرجح انعقادها في الأسبوع الحالي بعد تجاوز الخلافات.

ويواصل الكاظمي مشاوراته مع القوى والكتل السياسية، لتجاوز الخلافات على تقاسم الحقائب الوزارية.

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