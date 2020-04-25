إغلاق طريقي السخنة والكريمات بسبب العاصفة الترابية

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أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق القطامية العين السخنة وطريق الكريمات صباح اليوم الجمعة لوجود عاصفة ترابية.
وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم