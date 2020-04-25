 إغلاق طريقي السخنة والكريمات بسبب العاصفة الترابية - بوابة الشروق
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إغلاق طريقي السخنة والكريمات بسبب العاصفة الترابية

مصطفى أمير:
نشر فى : السبت 25 أبريل 2020 - 2:14 ص | آخر تحديث : السبت 25 أبريل 2020 - 2:14 ص

أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق القطامية العين السخنة وطريق الكريمات صباح اليوم الجمعة لوجود عاصفة ترابية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم


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