يسرا لـ«الشروق»: أنا كبيرة العيلة فى رمضان

واصلت التصوير فى ظل «كورونا» لأن الدراما صناعة لا يجب أن تتوقف.. ولم نتنازل عن الجودة

المشاعر فى «خيانة عهد» ليست مزيفة.. وحلا وجمانة وبيومى أبطال فى المسلسل

حب سامح عبدالعزيز للممثل وفرحته بالمشهد الحلو يخفف علينا ضغوط التصوير

ترتيب الله دائمًا أفضل.. وخروجى من السباق العام الماضى منحنى فرصة الجلوس تحت أقدام والدتى فى أيامها الأخيرة

لأكثر من 20 سنة، استطاعت الفنانة الكبيرة يسرا أن تحافظ على مكانها فى الدراما التلفزيونية، باعتبارها فرس رهان فى السباق الرمضانى السنوى، دون أن تتأثر مكانتها بظهور أجيال جديدة وأنماط فنية مختلفة.

هذا العام تخوض يسرا المنافسة بالمسلسل الاجتماعى «خيانة عهد» من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف ورشة كتابة يشارك فيها، أمين جمال وأحمد عادل ووليد أبو المجد، والذى يعرض على التلفزيون المصرى وقنوات الحياة وcbc ودبى.

فى هذا الحوار تكشف يسرا لـ«الشروق»، عن بعض تفاصيل مسلسلها الجديد، ولماذا تحرص على مشاركة نجوم فى البطولة ولا تستحوذ عليها بمفردها، كما تتحدث عن كواليس التصوير فى ظل تفشى وباء الكورونا، ولماذا اختارت استمرار العمل وليس التوقف؟

تظل الفنانة الكبيرة يسرا حالة فنية فريدة، لا تفقد مكانها ومكانتها بتعاقب الأجيال، فيظهر نجوم ويختفى آخرون، وتبقى يسرا واحدة من نجوم رمضان منذ تألقها فى مسلسل عام 96 وحتى اليوم.

تقول يسرا: تحمست لمسلسل «خيانة عهد» لأن فكرته مختلفة وجاذبة، فشخصية «عهد» التى أجسدها هى سيدة تقرأ الفنجان لنفسها ولغيرها، وتؤمن بما تراه، وتمشى وراءه، فتعيش فى هذه المتاهة، إلا أن تكتشف فى النهاية أن ما تفعله خطأ.

والمسلسل يتناول حالة اجتماعية بحتة، من خلال هذه المرأة التى تنتمى إلى الطبقة المتوسطة، قبل أن تشهد حياتها عملية صعود لدرجة الثراء بامتلاك مصنع ملابس، وهى فى الأحداث كبيرة العائلة، مسئولة عن أشقائها وأموالهم، وتدير مصالحهم، لكن الحلقات تطرح عدد من التساؤلات حول نظرة هذه الأسرة لـ«عهد»، ومدى تقبلهم لفكرة أنها كبيرتهم، ودرجة احترامهم لها، فالأحداث تركز بشكل أساسى على العائلة، ومحيطها، حيث تدخل «عهد» فى كثير من المشكلات، منها أن نجلها يتعاطى المخدرات، قبل أن يتعافى، وغيرها من المشكلات التى لا تعرف لماذا تدخل فيها.

< ما هو مفهوم الخيانة الذى تتناوله الأحداث فى المسلسل؟

ــ مفهوم الخيانة فى الحياة واسع جدا، لكن أخطرها أن تتعرض لها من أحد المقربين لك، فالوجع يأتى عندما تتعرض للخيانة من المقربين، عكس الخيانة من الغريب التى ربما تكون متوقعة لأسباب مختلفة، منها أنه لا يعرفك أو لا يحبك، ولا تعنى له الكثير، وهذه قضية يقترب منها المسلسل بدرجة كبيرة، فالأحداث تكشف عن الشخصيات التى تخون، وما الذى يدفع هذه النفوس المريضة إلى ذلك، وربما تحدث الخيانة على أشياء لا تستدعى، والتى تتطور أحيانا إلى الانتقام، وهى مشاهد موجودة فى حياتنا اليومية فى المجتمع.

< هل كانت هناك ضرورة لتغيير اسم المسلسل من «دهب عيرة» إلى «خيانة عهد»؟

ــ تم تغيير اسم المسلسل لأن كلمة «عيرة» لم تكن مفهومة بمعناها المقصود فى عدد من الدول العربية، فقررنا تغيير الاسم، لـ«خيانة عهد»، والحقيقة أنه أكثر تعبيرا عن القصة التى يتناولها المسلسل، وفى نفس الوقت لا يحرق الأحداث، فهو يضع المشاهد بين نقيضين، هل «عهد» الشخصية التى أجسدها هى التى تخون، أم التى تتعرض للخيانة؟

< لماذا تحرصين على وجود نجوم إلى جانبك فى أعمالك ولا تستحوذين على البطولة كما يفعل غيرك؟

ــ من الخطأ أن يفكر الممثل فى نفسه فقط، وقناعتى أن مشاركة عدد أكبر من النجوم يضيف للمسلسل جمالا وثقلا، وهذا ما أبحث عنه، فأنا لا أفكر فى نفسى بقدر ما أفكر فى أن يخرج المسلسل فى أفضل شكل ممكن.

ولذلك ستجد أن كل الفنانين الذين يشاركون فى «خيانة عهد» أبطال فى الأحداث بمن فيهم الشباب، وكل منهم فى مكانه الصحيح، وأرى أن معظمهم سيكون مفاجأة للجمهور، سواء حلا شيحا أو عبير صبرى أو جمانة مراد، وكذلك بيومى فؤاد الذى يظهر فى أفضل حالاته من وجهة نظرى، كما أن الشباب يظهر بشكل متميز جدا، خالد أنور وهنادى مهنا، وبالمناسبة هناك ممثل شاب، كانت مشاهدة محدودة وعندما أثبت كفاءة أثناء التصوير، طلبت أن تزيد مساحة دوره لأنه يستحق.

وأرى أن فريق الممثلين نجح فى أن يمنح القصة كثيرا من المشاعر الصادقة، لتظهر الأحداث للمشاهد وكأنها حقيقية وليست مزيفة.

< تعاملت مع عدد كبير من المخرجين.. ما سر سعادتك بالعمل مع سامح عبدالعزيز؟

ــ سعادتى بالتعاون مع سامح عبدالعزيز فى هذا المسلسل فوق الوصف، فعلى الرغم من أننى شاهدت كل أعماله تقريبا، إلا أننى عندما عملت معه اكتشفت أنه مخرج محترف ومختلف جدا، كما أنه يضيف أجواء إيجابية فى اللوكيشن، ويخفف عن الممثل ضغوط التصوير لساعات طويلة، خاصة فى هذه الأجواء الصعبة التى نعيشها حاليا، فهو يحب الممثل، ويفرح بالمشهد الحلو، فالطبيعى أن نبادله هذا الحب على المستوى الإنسانى قبل الفنى، فهو باختصار جعلنا «نمثل بنفس».

< لماذا اتخذت يسرا قرارا باستمرار التصوير على الرغم من حالة الهلع والخوف التى أصابت المجتمع من كورونا؟

ــ لأنى مؤمنة جدا، بأنه لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، ولأن الدراما مثل أى صناعة لا يجب أن تتوقف. واخترنا الاستمرار مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، من نظافة وتعقيم مستمر، وارتداء الجميع للكمامة، بالإضافة إلى تخفيض عدد العمالة داخل اللوكيشن، ووجود أطباء طول الوقت لقياس درجة الحرارة، ومتابعة فريق العمل، فهناك شعور بالمسئولية ليس فقط أمام قنوات العرض، ولكن أيضا أمام العمالة التى تفتح بيوتها من التصوير.

< هل قرار استمرار التصوير فى ظل الاجراءات الاحترازية جاء على حساب جودة المسلسل؟

ــ لا يوجد أى تأثير على الاطلاق، فيما يتعلق بالجودة، ولكن بسبب الإجراءات الاحترازية التى فرضها فيروس كورونا، تم الغاء مشاهد السفر، كما تم تغيير الخطة فيما يتعلق ببعض المشاهد التى كان مقرر أن يتم تصويرها خارجى، فكان بديهى أن يتم تصويرها فى ديكور.

< كيف وجدت دعوات البعض بوقف تصوير المسلسلات أسوة بإغلاق المساجد؟

ــ الحقيقة لا أفهم لماذا يقارن البعض بين المساجد وبين أى شىء آخر، سواء مصانع أو مخابز أو مسلسلات، فبيت الله الحرام فى مكة أغلق أبوابه حفاظا على أرواح الناس فى ظل تفشى الوباء وليس لسبب آخر، فلماذا خلط الأمور.

والحقيقة كان لابد أن نحترم الامتحان الذى وضعنا الله فيه، وأننا لابد أن نتعاون حتى نمر من هذه المحنة، بدلا من أن نركز مع من حولنا، ونتفرغ للمقارنات والمزايدات، ونطرح اسئلة من نوعية لماذا يعمل هؤلاء ولا يعمل هؤلاء، ولماذا تغلق المساجد وتعمل المصانع، فهذه مقارنات لا تجوز ولا تليق.

واعتقادى أن المساجد أغلقت لأسباب تتعلق بالكثافة، وكذلك لعدم معرفة المصلين ببعض، وبالتالى لا يمكن تتبعهم إذا لا قدر الله أصيب أحدهم، عكس التصوير، فكل شىء تحت السيطرة واشراف الطبيب، وكل أفراد فريق العمل معروفين ويمكن تتبعهم.

< إلى أى مدى أزعجك خروج مسلسلك من سباق رمضان العام الماضى؟

ــ لا أنكر أننى شعرت بضيق فى البداية لأننى لم أقدم مسلسل رمضان الماضى، ولكنى اكتشفت أن ترتيب الله كان أفضل كثيرا، فعدم دخولى مسلسل العام الماضى منحنى فرصة الجلوس تحت أقدام أمى وخدمتها فى أيامها الأخيرة، والتى كانت تحتاجنى فيها، وصدق الله العظيم عندما قال فى كتابه الكريم «وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم».

< كيف تتابعين المشهد الدرامى؟

ــ كان لدى الجميع قناعة فى الماضى أن العمل فى المسلسلات يؤثر على التواجد فى السينما، وكسرت هذه القاعدة بالذهاب إلى التلفزيون، وعندما حققت نجاحات، بدأ الكثيرون يدركون أن المنظومة تتغير، وبناء عليه انتقل عدد كبير من نجوم السينما للعمل فى الدراما.

ونحن حاليا نشهد طفرة جديدة فى المنظومة، بظهور المنصات الرقمية، التى تغير عادات المشاهدة فى السينما والدراما التلفزيونية، وهو ما سيترتب عليها تغييرات فى المشهد الفنى، وبالتالى لا بديل أمام العاملين فى الصناعة إلا أن يواكبوا هذا التطور وهذا التغيير حتى اذا كان ضد رغبتهم، فهناك كثيرون وأنا منهم نحب أن تظل الأفلام فى السينما، والمسلسلات فى التلفزيون، لكن الواقع يقول؛ إن المنصات الرقمية أصبحت مستقبل الصناعة، بدليل أن دور العرض عندما توقفت بسبب وباء كورونا، لجأ كثيرون إلى طرح أفلامهم عبر المنصات الرقمية.

< أخيرا.. ما الذى حمسك للعودة للسينما بفيلم «صاحب المقام» بعد غياب 8 سنوات؟

ــ تحمست لهذا الفيلم، لأن المعنى الذى يقدمه أعجبنى جدا، والذى يتمثل فى أن الخير ينتصر على شر النفوس، فأنا أقدم فى الفيلم شخصية تظهر لآسر ياسين لتعيده إلى الخير كلما سيطر عليه الشر، ولا يكون واضحا اذا كانت هذه الشخصية خيالا أم روحا، أم حقيقة.