ارتفاع الإصابات بكورونا في بولندا لـ10 آلاف و892 حالة والوفيات 494 شخص

ذكرت وزارة الصحة البولندية، أنه تم تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10 آلاف و892 حالة.

وأضافت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء البولندية- أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 494 حالة.

وكانت أول حالة إصابة بفيروس كورونا رصدت في بولندا يوم 4 مارس قبل أن تفرض الدولة عددا من القيود في الثامن من مارس، وبحلول يوم 20 مارس أعلنت الحكومة البولندية حالة وباء على مستوى الدولة وفرضت عزلا عاما من 24 مارس، وفي يوم 31 مارس فرضت الحكومة قيودا أشد على حركة المواطنين قبل أن تخفف بعضها يوم 20 أبريل.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى عدد من الأعراض منها الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.