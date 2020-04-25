تعد أجواء شهر رمضان المبارك مختلفة هذا العام بسبب وجود فيروس كورونا، الذي فرض على الملايين الخضوع للحجر المنزلي؛ ما أدى إلى تغيير أنماط الطعام، وهذا يترتب عليه زيادة وزن البعض، ومع قدوم شهر الصيام من الجيد الحصول على نصائح تفيد الجميع في معرفة الأطعمة التي تضمن التغذية وعدم زيادة الوزن خلال الصيام.

يحتار البعض في الأكلات التي يجب تناولها على مائدة الإفطار والسحور لأنها الوجبات التي تمنح الجسم القدرة على الصيام دون مشقة، وتضمن استقرار الوزن أو خسارته.

وحسبما ذكرت مدونة "فيل جود فود"، فإنه يمكن مد الجسم بكل شيء مفيد وإعانته على الصوم بمجرد الاهتمام بوجبتي الإفطار والسحور؛ لأنه كلما كان الطعام صحي ومفيد أصبح الصيام وسيلة للحفاظ على صحة الجسم ووزنه المثالي.

ومن الأطعمة التي يجب أن تكون حاضرة على طاولة الطعام في رمضان، التمر لأنه يوفر للجسم السكريات الطبيعية التي تتحول إلى طاقة، بجانب المعادن مثل البوتاسيوم والنحاس والمنجنيز.

كما يجب الحرص على تجنب تناول الأطعمة كثيرة الدهون والأملاح والحلويات التي تحتوي على نسبة سكر مرتفعة لأنها تؤذي الجسم وتساعد في تراكم الدهون سريعًا، مع ضرورة التركيز خلال الإفطار على الأطعمة التي تمنح الطاقة مثل السبانخ والعدس والفاصوليا والأسماك والخضروات بشكل عام وإدخال الشوفان مع الأرز عند إعداده لأنه يساعد في ضبط نسبة السكر في الدم وزيادة الشعور بالشبع وإنقاص الوزن.

وخلال وجبة السحور من الأفضل التركيز على البيض والحليب والزبادي والتمر والخضروات؛ لأنها أطعمة خفيفة على المعدة وتمنح الجسم فيتامين C، B وكالسيوم وسيلينيوم، لأن هذه الأشياء تحمي من العطش وتساعد على الهضم وتحد من السمنة وتحفز الجسم على النوم بشكل منتظم.

أما المشروبات المفيدة في رمضان، فهي الماء والحليب وعصائر الفاكهة الطبيعية، لأنها توفر الماء لترطيب الجسم دون أي سعرات حرارية إضافية أو سكريات مضافة، ولذلك يمكن الاستعانة بها خلال الإفطار والسحور مع تجنب الإكثار من العصائر المحلاة لأنها تزيد من السكريات وهذا سيترتب عليه زيادة في الوزن وعطش خلال ساعات الصيام.

وعن الفاكهة المفيدة خلال وجبتي الإفطار والسحور، يُنصح بالموز والمشمش والتين والبرقوق والبرتقال والشمام والعنب والبطيخ والجريب فروت وفواكه أخرى مجففة؛ لأنها عناصر تمد الجسم بالألياف والطاقة والفيتامينات والمعادن والسكريات الصحية ومنع الجفاف وتحسين المزاج والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي.