مانشيني: من الأفضل عدم استكمال الدوري الإيطالي

يرى روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا أن من الأفضل عدم استكمال ما تبقى من مباريات في الدوري الإيطالي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19».

وقال مانشيني في تصريحات لصحيفة « La Gazzetta dello Sport» الإيطالية: " يمكنني القول أنه سيكون من الأفضل إذا لم يتم استأنف الدوري الإيطالي، لأنه إذا لعبوا العديد من المباريات المتتالية خلال الصيف، فلن يحصلوا على راحة كافية وسيكونوا أكثر عرضة للإصابات".

وأضاف مانشيني: "مع ذلك، أعلم أن لاعبوا المنتخب لا يمكنهم الانتظار للعودة، لذا آمل أن نتمكن من إنجاز ذلك في أقرب وقت ممكن".

وعن حياته خلال الحظر المنزلي تابع: "لنكن صادقين، لقد سئمت أيضًا من البقاء في المنزل و 60 يومًا كافية لدفع أي شخص للجنون".