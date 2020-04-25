إسبانيا تسجل 378 حالة وفاة جديدة بكورونا و2944 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 378 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء 22 ألفا و902 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية، إلى أنها سجلت أيضا 2944 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها 223 ألفا و759 حالة، فيما تماثل للشفاء 3آلاف و353 شخصا منذ أمس، وارتفع عدد المتعافين إلى 95 ألفا و708 أشخاص.

وتحتل إسبانيا القائمة الثانية والثالثة على التوالي في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم من حيث الإصابات والوفيات.