اشتراكيو ألمانيا يطالبون بنفوذ حكومي في «لوفتهانزا» حال حصولها على مساعدات

طالب زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، حكومة المستشارة آنجيلا ميركل بأن يكون لها نفوذ في سياسة مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران حال حصولها على مساعدات حكومية.

وقال زعيم الكتلة رولف موتسنيش، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، إنه عندما تحصل شركات مثل "لوفتهانزا" على مساعدات حكومية من أموال دافعي الضرائب تقدر بمليارات اليورو، يتعين أن تضمن الحكومة الاتحادية أن يكون لها كلمة في سياسة الشركة.

وأضاف في التصريحات التي أوردتها وكالة "بلومبرج" للأنباء: "هذا أمر ضروري، إذا كان فقط من منطلق المسؤولية تجاه الموظفين".

جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقد تضع مطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي حكومة ميركل في تصادم مع الرئيس التنفيذي للوفتهانزا، كارستن شبور، الذي يفضل مشاركة صامتة للحكومة الاتحادية في الشركة من أجل إنقاذ مجموعته التي تضررت بشدة جراء تداعيات جائحة كورونا، بحسب صحيفة "بيلد".

وذكرت الصحيفة أن وزارة الاقتصاد الألمانية أكدت أمس الجمعة أن هناك مفاوضات تُجرى حاليا مع الشركة بشأن حصولها على دعم حكومي.

ووفقا لمقتطفات من بث شبكي داخلي عقده شبور، تخسر لوفتهانزا سيولة بقيمة مليون يورو كل ساعة بسبب التراجع الحاد في عدد الركاب.

وبحسب البيانات، ستخفض الشركة أسطولها بمقدار مئة طائرة، ما سيؤدي إلى فائض عمالة بواقع 10 آلاف موظف.

ووعد شبور بأن تبذل الشركة قصارى جهدها للحفاظ على أكبر عدد من العاملين.