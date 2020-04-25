دراسة: دور المسنين تستأثر بنصف حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا خلال أبريل

كشفت دراسة رسمية في إيطاليا اليوم الجمعة عن تسجيل نصف العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال شهر أبريل الحالي في دور رعاية المسنين.

وقال بيان إن الباحثين في المعهد الوطني للصحة فحصوا عينة تضم نحو 4500 حالة إصابة تم تسجيلها في الفترة ما بين الأول من أبريل حتى 23 أبريل، ووجدوا أن 1ر44 بالمئة من هذه الإصابات وقعت داخل دور رعاية المسنين.

وأضاف البيان أن 7ر24 بالمئة من المرضى أصيبوا بالفيروس في المنزل، في حين أصيب 8ر10 بالمئة في المستشفى و2ر4 بالمئة في مكان العمل.

وإيطاليا هي واحدة من العديد من الدول الأوروبية التي تضررت فيها دور رعاية المسنين بشدة جراء تفشي الوباء. ويُفترض أن إهمال السلطات قد لعب دوراً في ذلك.

أما في إقليم لومباردي، أكثر المناطق الإيطالية تضررا، يحقق المدعون في ادعاءات بأن إدارة الإقليم لم تنفق بشكل كبير من أجل اتخاذ تدابير لحماية العديد من دور رعاية المسنين.

وقال عاملون في دار بيو ألبيرتو تريفولزيو، وهو أكبر دار رعاية للمسنين في ميلانو، إنه في بداية تفشي الوباء ، تم منعهم من ارتداء الأقنعة، على ما يبدو لمنع حدوث ذعر بين المقيمين .

كما تخضع سلطات صحية إقليمية لعملية تدقيق جراء نقلها مرضى "كوفيد-19" إلى دور رعاية المسنين، من أجل توفير مساحة بالمستشفيات العادية، ومن ثم تسبب ذلك في انتشار الفيروس.

وسجلت إيطاليا حتى اليوم الجمعة حوالي 26 ألف حالة وفاة بمرض كوفيد-19، و193 ألف حالة إصابة.

وتخضع إيطاليا لحالة إغلاق تام لمدة أطول عن أي دولة أخرى في غرب أوروبا، ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء جوسيبي كونتي مطلع الأسبوع عن خطة لتخفيف القيود بشكل تدريجي اعتبارا من الرابع من مايو.

من ناحية أخرى، قالت وزيرة النقل والبنية التحتية باولا دي ميشيل لصحيفة كوريرا ديلا سيرا إنها تدرس ما إذا كان يتعين ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام بشكل إلزامي.