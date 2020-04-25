 لافروف: نتوقع موجة جديدة من الاتهامات بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية - بوابة الشروق
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لافروف: نتوقع موجة جديدة من الاتهامات بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أ ش أ
نشر فى : السبت 25 أبريل 2020 - 4:35 م | آخر تحديث : السبت 25 أبريل 2020 - 4:35 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن بلاده تتوقع موجة جديدة من الاتهامات من جانب الولايات المتحدة بتدخل روسي مزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأشار لافروف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إلى أنه قام خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بتذكيره بالاقتراح الروسي حول استئناف عمل مجموعة الأمن السيبراني الثنائية.. مضيفا "والتي في إطارها وعلى أساس تبادلي، سنكون على استعداد لوضع أي أسئلة والإجابة على أي مخاوف".

وتابع لافروف قائلا "نحن نتوقع ذلك، وبالفعل نشعر بموجة اتهامات جديدة بأننا نتدخل في الحملة الانتخابية، لذلك لابد إنشاء آلية يفوضها الرئيسان الأمريكي والروسي بالنظر في أي أمر يثير قلق أي من الطرفين".

يذكر أن مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية أندريه كروتسكيخ، صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأن واشنطن لم ترد بعد على عرض موسكو باستئناف عمل مجموعة العمل الثنائية المعنية بمكافحة التهديدات في مجال تكنولوجيا المعلومات.


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