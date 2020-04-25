خيبة أمل لمتاجر التجزئة الألمانية في أول يوم تسوق خلال أزمة كورونا

كان أول يوم تسوق في عطلة نهاية الأسبوع خلال أزمة وباء كورونا المستجد مخيبا للآمال في ألمانيا، اليوم السبت، وجاء اليوم في نهاية أول أسبوع يتم السماح فيه بإعادة فتح العديد من المتاجر بعد أسابيع من الإغلاق للوقاية من الفيروس.

وشهدت مراكز المدن والشوارع الرئيسية حركة أكثر هدوءًا مما كانت عليه في الظروف العادية، مثلما كان هو الحال طوال الأسبوع.

ورغم ذلك، فضل أصحاب العديد من المحال التجارية إعادة الفتح.

وقال بيان صادر عن رابطة تجار التجزئة بولاية ساكسونيا السفلى الواقعة شمالي البلاد: "غالبية المتاجر فتحت أبوابها واستغل العديد منها الفرصة".

وتشكلت طوابير خارج متاجر تكنولوجيا معلومات في برلين.

ورغم ذلك، قرر العديد من أصحاب المتاجر في العاصمة إبقاءها مغلقة، وظل شارع التسوق الشهير "كورفيرستندام" فارغا نسبيا من رواده.