اللاعب علي معلول ضيف الحلقة الثانية من «رامز مجنون رسمي»

وقع اللاعب «علي معلول»، ضحية الحلقة الثانية من برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان «رامز جلال» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم السبت، ويستمر طوال شهر رمضان.

وتعتمد فكرة المقلب على استقبال الفنانين، في أستوديو، لتقوم بالتقديم المذيعة أروى، وطرح بعض الأسئلة، وهم يجلسون على كرسي اعتراف، لعدد من الشخصيات، ثم يظهر رامز ويفاجئهم.

ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لسلسة برامج المقالب الرمضانية التي يقدمها الفنان «رامز جلال» على شاشة «mbc مصر»، ومنها «رامز في الشلال» و«رامز تحت الصفر» و«رامز قرش البحر» و«رامز قلب الأسد».