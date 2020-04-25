سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم السبت أكثر من 152400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2500 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 5461 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 196 حالة في غضون 24 ساعة.

وبحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، تعافى نحو 109800 مصاب من الفيروس.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 40400 إصابة)، كما سجلت 1548 حالة وفاة، على الأقل، حتى الآن، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت 31100 حالة إصابة، و1052 حالة وفاة، على الأقل.

وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات فاق 30300، و1203 وفيات، على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (5ر309 إصابة لكل مئة ألف نسمة)، وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 3ر183 إصابة لكل مئة ألف نسمة.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل أمس الجمعة، بلغ معدل الاستنساخ 9ر0، ما يعني أن كل مصاب بالفيروس بإمكانه نقل العدوى لشخص واحد آخر في المتوسط، وهذا يشير إلى تراجع طفيف في أعداد الإصابات الجديدة.