المفوضية الأوروبية تعارض مطالب ألمانيا باستخدام القسائم الإلزامية لتعويض عملاء السفر

عارضت المفوضية الأوروبية مطالب الحكومة الألمانية بتقليص حقوق المستهلكين في الاسترداد النقدي الفوري لقيمة تذاكر الرحلات الملغاة بسبب جائحة كورونا.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل وحماية المستهلك، ديدير ريندرز، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت إنه يدرك الأزمة غير المسبوقة التي يتعرض لها قطاع السياحة في أوروبا، مضيفا، في المقابل، أنه يتعين أن تكون قرارات الدول الأعضاء في التكتل متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي وأن يتم اتخاذها بالتنسيق داخل الاتحاد.

كما أوضحت أن المستهلك لديه حرية الاختيار، وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، في قبول القسائم أو استرداد الأموال.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى دعم قطاع السياحة والطيران الذي تضرر بشدة جراء جائحة كورونا عبر السماح له بإصدار قسائم إلزامية للعملاء لتعويضهم عن الرحلات الملغاة.

ويمكن للشركات بذلك الرد على مطالبات استرداد أموال التذاكر مؤقتا في شكل قسائم حتى مع عدم موافقة العميل.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن هذا الإجراء من المفترض أن يُطبق على التذاكر التي تم شراؤها قبل الثامن من مارس الماضي.

وستكون مهلة تسديد قيمة هذه القسائم محددة بنهاية عام 2021، فإذا لم يتمكن العميل من استبدال الخدمة بالقسيمة طوال هذه المدة، سيتعين على الشركة رد قيمة القسيمة ماليا للعميل عقب نهاية عام 2021.

وقال متحدث باسم وزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة، اليوم السبت إن الوزارة علمت بالتقييم الأولي للمفوضية لمقترح القسائم، مضيفا أن الحكومة الألمانية ستعمل على المستوى الأوروبي على أن يكون المقترح متوافقا مع قانون الاتحاد الأوروبي.

كما أوضح أن هذه القسائم تراعي أيضا، على نحو مناسب، مصالح المستهلكين في ظل الوضع الحالي.