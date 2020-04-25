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لقطات حقيقة من العبور العظيم ومشاهد لاستقبال بواسل القوات المسلحة فى موكب النصر

تحتفل وزارة الثقافة، بعيد تحرير سيناء حيث تعرض لأول مرة الفيلم التسجيلي «موكب النصر» وذلك فى الخامسة مساء اليوم السبت 25 أبريل على قناتها بموقع «يوتيوب».

وفيلم «موكب النصر» من إنتاج المركز القومي للسينما، سيناريو وإخراج سعد نديم، مدير التصوير حسن التلمساني.

والفيلم بحسب البيان الصادر عن وزارة الثقافة، يروى قصص من بطولات الجيش المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة والتى أعادت للأمة العربية كرامتها، كما يضم لقطات حقيقة من العبور العظيم الذي جسد قوة إرادة الشعب المصري وصلابته في مواجهة التحديات حتى تحقيق النصر.

كما يتضمن الفيلم مشاهد متعددة لاستقبال رجال القوات المسلحة البواسل بعد عودتهم من خطوط القتال.

يأتي الفيلم في إطار عروض البرنامج الرقمي الرمضاني لوزارة الثقافة وضمن أنشطة المبادرة الإلكترونية «خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك».