«بوينج» بصدد إلغاء صفقة الاستحواذ على «إمبراير» البرازيلية

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، بأن شركة بوينج الأمريكية لإنتاج الطائرات بصدد الانسحاب من صفقة مقترحة للاستحواذ على خطى إنتاج الطائرات التجارية والعسكرية لشركة "إمبراير إس إيه" البرازيلية، لتنهي بذلك محادثات دامت أكثر من عامين.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه سوق الطائرات للانكماش بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت بلومبرج عن بيان لمارك آلين، رئيس إدارة عمليات المجموعة والشراكة مع إمبراير فى شركة بوينج، القول إنه تم الوصول إلى نقطة لن تؤدي فيها المفاوضات التى استمرت فى إطار الاتفاقية الرئيسية لفريق العمل المشترك / إم تى إيه / ، إلى حل القضايا العالقة.

وحسب بلومبرج، سيحول هذا الانهيار فى المفاوضات الشركتين اللتين كانتا شريكين تجاريين لمدة طويلة، إلى منافسين، وسيعزز قدرة "إيرباص" التي منافسة بوينج، في سوق الطائرات.

ومع ذلك، ستحتفظ بوينج وإمبراير بالاتفاقية الرئيسية لفريق العمل المشترك "ماستر تيمينج إجريمنت" الذي تم توقيعها في 2012 وتوسيع نطاقها في 2016 لتسويق ودعم الطائرة العسكرية "سي-390 ميلينيوم" العسكرية بشكل مشترك.