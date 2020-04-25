تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مستشفيات فرنسا إلى أقل من 200 حالة

أشارت الإحصاءات التى أعلنتها وزارة الصحة الفرنسية إلى انخفاض حصيلة الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفيات فى البلاد، اليوم السبت، إلى 198 حالة.

ويبدو أن إحصاءات وزارة الصحة تؤكد على أن الوباء آخذ في الانحسار في فرنسا، على الرغم من أن الحذر مطلوب، حيث يتم غالبا التهوين والتقليل من دقة أرقام نهاية الأسبوع باعتبار أنها أعداد غير كاملة وتقل عن الأرقام الحقيقية .

وسجلت فرنسا في المجمل 22614 حالة وفاة جراء الإصابة بوباء كورونا، منها 14050 حالة وفاة داخل المستشفيات و 8564 حالة وفاة في دور المسنين ومؤسسات رعاية مماثلة ، حيث وصل عدد الوفيات داخل هذه الدور والمؤسسات إلى 171 حالة أمس الجمعة.

ونوهت وزارة الصحة إلى استمرار التراجع ببطء في أعداد المصابين بالفيروس الذين يرقدون في أسرة العناية المركزة لتصل إلى 4725 حالة، بانخفاض نحو 145 حالة عن أمس الجمعة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا الآن 124114 حالة إصابة .

وتخضع البلاد لتدابير إغلاق صارمة منذ 17 مارس، حيث تخطط الحكومة لرفعها تدريجياً اعتباراً من الأول من مايو المقبل.