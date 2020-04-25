دار الشروق تطرح طبعة جديدة من «فردقان» يوسف زيدان

طرحت دار الشروق الطبعة الثالثة من رواية «فردقان.. أغتقال الشيخ الرئيس»، للروائي يوسف زيدان.

وما بين الوقائع التاريخية الفعلية، والخيال الروائي الخلَّاق، ينسج يوسف زيدان خيوط روايته الجديدة؛ ليقدم للقارئ العربي لوحة حياة غنية بالتفاصيل، للعلَّامة العبقري الذي شهدت له الحضارة الإنسانية خلال الألف سنة الأخيرة: الشيخ الرئيس «ابن سينا».

تقدم الرواية صورة كاملة عن حياة ابن سينا من "أعماله، وأفكاره، وفلسفته، ومشاعره الداخلية، وانعكاسها على كتاباته"، كما تتناول العصر الذي عاش فيه، والحكام الذين عاصرهم، وتتطرق بالتفصيل إلى فترة اعتقاله بداخل قلعة "فردقان" وكيف أثرت هذه الفترة وانعكست على شخصيته وتفاصيل حياته وكتاباته.

واستلهم زيدان اسم روايته "فردقان" من اسم القلعة الفارسية التى سُجن فيها ابن سينا، سنة 412 هجرية، وكتب فيها: «حي بن يقظان، كتاب الهداية، رسالة القولنج»، وتم اكتشاف أطلالها بوسط إيران.

وكانت دار الشروق، طرحت النسخة الرقمية من رواية «فردقان»، عبر منصات «جوجل بلاي بوكس» وتطبيق «كتبي» و«كيندل».

فردقان على جوجل بلاي بوكس: https://play.google.com/store/books/details?id=7QZ2DwAAQBAJ

كتبي: https://kotobi.com/shop/ar/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%86

كيندل: https://www.amazon.com/dp/B07K5PL86X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1541318264&sr=8-1&keywords=B07K5PL86X

ويمكن اقتناء الرواية من «جوجل بلاي بوكس» عن طريق إنشاء حساب على «جوجل» والشراء عبر البطاقة الائتمانية، أما تطبيق «كتبي» يمكن الشراء منه باستخدام رصيد «فودافون»، كما يمكن الشراء من «كيندل» عن طريق إنشاء حساب على موقع «أمازون» والشراء عبر البطاقة الائتمانية.