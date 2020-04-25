كوريا الجنوبية: ارتفاع التلوث بالغبار متناهي الدقة في سول

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن الحصة المحلية المتسببة في جسيمات الغبار متناهية الدقة بسول ارتفعت في الخمس سنوات الماضية، في حين أن الحصة الصينية في التلوث المحلي كما هي.

وأظهر تقرير أصدرته حكومة سول اليوم أن الملوثات المحلية مسؤولة عن 26% من جسيمات الغبار متناهية الدقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر عالم 2019، بارتفاع بنسبة 22% مقارنة بعام 2016.

في حين أن نسبة الملوثات الصينية المتسببة في الجسيمات التي لا يتجاوز قطرها 2.5 ميكرومتر بقت كما هي لم تتغير من نسبة 28% في الفترة الممتدة من عام 2016 حتى عام 2019، وفقا لما أشار إليه التقرير.

ووُجه اللوم لكوريا الشمالية وغيرها من البلاد الأجنبية على التسبب فيما يقدر بـ4% وحسب من الجسيمات متناهية الدقة في عام 2019، بانخفاض حاد من 17% في عام 2016.

وأوضح التقرير أن الملوثات المحلية المتسببة في الجسيمات متناهية الصغر في باقي أنحاء كوريا الجنوبية باستثناء سول، ارتفعت من 23% إلى 32%.

وعلى الصعيد الوطني بأكمله، ارتفعت نسبة الملوثات المحلية من 45% إلى 58% في نفس الفترة، وفقا للتقرير.

ويُرجع التقرير سبب ارتفاع ملوثات الهواء محليا إلى انخفاض سرعة الرياح وزيادة الانبعاثات الكيماوية.

وقد انخفضت سرعة الرياح في مدينة سول من 2.4 متر في الثانية إلى 1.8 متر في الثانية، وفي الوقت نفسه أصبحت البيئة مواتية لإنتاج نترات الأمونيوم الثانوي مع ارتفاع انبعاثات أكسيد النيتروجين والأمونيا في جميع أنحاء البلاد. وأضاف التقرير أن ملوثات الهواء انخفضت في الصين مقارنة بالوضع المحلي.

بيد أن نسبة الجزيئات متناهية الدقة تختلف وفقا للفصل الموسمي. ففي فصل الشتاء على سبيل المثال انخفضت نسبة الملوثات المحلية المتسببة في الجزيئات متناهية الصغر إلى 49%، وارتفعت نسبة الملوثات الصينية إلى 47%.

كما مثل احتراق الوقود كالمستخدم للتدفئة على سبيل المثال 31% من جسيمات الغبار متناهية الدقة في سول، وتلته عوادم المركبات (26%) ثم الغبار (22%)، المركبات غير المتنقلة على الطريق مثل معدات البناء (18%)، واحتراق الكتلة الأحيائية (2%)، وفقا للتقرير.