السنغال تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة - في بيان نقلته الإذاعة السنغالية، اليوم السبت - بأنه وبعد فحص 703 أشخاص تم تأكيد 69 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره بالسنغال في الثاني من مارس الماضي 614 شخصا شُفي منهم 276 حالة ويواصل 330 آخرون علاجهم في المستشفيات.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدا غير مسبوق في حجم الاصابات بالفيروس بشكل أثار مخاوف السنغاليين .. وفرضت السلطات في السنغال الحظر وأغلقت الجامعات والمدارس وأوقفت الناشطات الثقافية والرياضية، في حين لا زالت البلاد تعاني من ارتفاع حصية الفيروس الذي قتل 3 أشخاص في الأسبوع الماضي.