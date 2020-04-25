توصيل الغاز الطبيعي إلى 279 منزلا بالشرقية

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أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب اليوم السبت التعاقد مع 279 ألفا و468 مواطنًا بمراكز أبو كبير والابراهيمية وديرب نجم والقرين وفاقوس وههيا ومشتول السوق ومنيا القمح والزقازيق وأبو حماد وكفر صقر لتوصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم باعتباره مصدر نظيف للطاقة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم أثناء حصولهم علي اسطوانات البوتاجاز وللقضاء علي ظاهرة الوسطاء.

وشدد المحافظ - في بيان اليوم - على الشركات المنفذة لمشروع الغاز بسرعة الانتهاء من أعمال الحفر ومد التركيبات الداخلية والخارجية وفق البرنامج الزمني المحدد وذلك لكي يعود المشروع بالنفع والفائدة علي المواطنين.

وقال المحافظ إنه تم التأكيد على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لمشروع الغاز الطبيعى بالمحافظة ووضع لافتات بالشوارع والمناطق الحيوية مدون عليها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم ونظام التعاقد بالقسط الشهرى لتشجيع المواطنين على التقدم للحصول على خدمة الغاز.