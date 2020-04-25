استمرار حملات ضبط الأسواق بالمنيا وتحرير 49 مخالفة تموينية

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على كافة القطاعات، مؤكداُ ان المحافظة تواصل تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهه تداعيات فيروس كورونا وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة مكبرة بأحياء المدينة، اسفرت عن تحرير 49 محضرا متنوعا، ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات والمنشآت، وانتهاء صلاحية السلع، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى محاضر مخالفات بيئية وصحية تهدد صحة وسلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.