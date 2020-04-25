سراج الدين سعد: 810 ملايين جنيه فائض حكومى بـ«التنمية السياحية» خلال 9 أشهر

حققت هيئة التنمية السياحية، فائض حكومى بلغ 810 ملايين جنيه، أى بنسبة 100% من المستهدف خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2019 / 2020.

وقال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إن إيرادات الهيئة تخطت 951 مليون جنيه أى بنسبة 78% من المخطط المالى المستهدف خلال 9 أشهر والبالغ قدره 1.2 مليار جنيه.

وأوضح سعد فى تصريحات صحفية، اليوم، أن المخطط المالى المستهدف للهيئة التنمية السياحية خلال العام المالى 2019 / 2020، يبلغ 1.8 مليار جنيه، فيما يصل الفائض الحكومى المستهدف مليار و250 مليون جنيه.

وتابع: "الإيرادات التى تم تحقيقها خلال الـ9 أشهر من العام المالى الحالى جاءت نتيجة تنفيذ تطبيق سياسة تحريك الالتزامات المالية مع العملاء بهدف تحصيل أموال الدولة"، موضحا أنه تم تحصيل نحو 750 مليون جنيه من العملاء، علاوة على تحصيل 200 مليون جنيه سدد رسوم اعتمادات فنية ومراجعات للمستندات والتسويات الفنية للمشاريع السياحية.

وأردف أن هناك تحركا إيجابيا نحو السداد من قبل المستثمرين، مشيرا إلى أن الهيئة حققت خلال العام المالى الماضى 2018/2019 مليارا و73 مليون جنيه، مقابل 785 مليون جنيه فى العام المالى السابق بنسبة زيادة 41%.

يشار إلى أن إيرادات هيئة التنمية السياحية تخطت حاجز مليار و73 مليون جنيه من إجمالى المخطط المالى المستهدف والبالغ قدره مليار و600 مليون جنيه عن العام المالى 2018 / 2019، كما حققت الهيئة مبلغ قدره 952 مليون جنيه من الفائض الحكومى المستهدف للعام المالى 2018 / 2019 والبالغ قدره 1.1 مليار جنيه.

وحققت الهيئة العامة للتنمية السياحية إيرادات تجاوزت 580 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2019/2020، وهى إيرادات ناتجة عن التزامات مالية مستحقة للهيئة على شركات التنمية والاستثمار السياحى.