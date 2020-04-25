علي معلول: الثعبان أهون من التوقيع للزمالك

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عرض الفنان رامز جلال مُقدم برنامج «رامز مجنون رسمي»، على نجم الأهلي علي معلول، بطريقة ساخرة، الإمضاء للزمالك تحت تهديد الثعبان ولكنه رفض.

وقال رامز ساخرا لعلي معلول:«استطيع أن أمضيك للزمالك الآن تحت تأثير الثعبان»، فرد معلول عليه: «لا هات الثعبان أحسن».

ووجه رامز سؤالا لعلي معلول لماذا اختارت الثعبان عن الإمضاء للزمالك، رد معلول قائلا:«لأن بيني وبين جماهير الأهلي حب كبير».

ويستضيف رامز خلال شهر رمضان الكريم، ببرنامجه، ثلاثي الأهلي، علي معلول، ومحمد الشناوي، ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وعلمت "الشروق"، أن علي معلول تقاضى 20 ألف دولار مقابل ظهوره في برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يتم تصويره بدولة الإمارات."تابع التفاصيل".