إصابة برلماني بمجلس الدوما الروسي بفيروس كورونا



أعلن رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة بمجلس الدوما الروسي ليونيد كالاشنيكوف اليوم السبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وردا على سؤال من وكالة أنباء "نوفوستي" عما إذا كان بالفعل يعاني التهابا في الرئتين بسبب فيروس كورونا، قال كالاشنيكوف: "هذا صحيح، حالتي متوسطة وأتلقى علاجا في المستشفى وأن الاختبار أظهر نتيجة سلبية أي خلوه من الفيروس، ولم يتسن الكشف عن حقيقة مرضه إلا من خلال التصوير المقطعي".

وأشار إلى أن أعراض المرض ظهرت عليه يوم الاثنين الماضي، مضيفا أنه التقط العدوى من سائقه، الذي أصيب بالمرض ودخل المستشفى قبل أسبوع.