الكويت تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي انتشار الأوبئة في النقل الجوي

أكد رئيس الطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في النقل الجوي.

جاء خلال في كلمة الشيخ سلمان الحمود، الذي ترأس الجانب الكويتي خلال اجتماع وكالة النقل الجوي الدولية (آياتا)، وعقد عبر اتصال مرئي، لبحث خطة إعادة تشغيل الرحلات التجارية لشركات الطيران في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكر بيان صادر عن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، أن الشيخ سلمان أكد ،خلال الاجتماع، ضرورة دعم شركات الطيران في هذه الأزمة، كونها أولى الجهات التي تأثرت بشكل كبير اقتصاديا، متوقعا أن تكون آخر الجهات التي تتعافى من آثار هذه الأزمة.

من جانبه، قال الرئيس الإقليمي للوكالة محمد البكري - في كلمة مماثلة - إن قطاع الطيران والنقل الجوي وشركات الطيران والمطارات، هي أكثر الجهات تأثرا بهذه الأزمة، على كل المستويات والأصعدة، مطالبا جميع الدول وشركات الطيران، بالاستفادة من الخطة المقترحة من اتحاد النقل الجوي الدولي لإعادة تشغيل الرحلات التجارية.

وأشار البكري إلى أن المنظمة الدولية ستعقد مؤتمرات عالمية أخرى مشابهة، لتغطية العمليات التشغيلية العالمية للنقل الجوي، موضحا أنه سيتم إخطار الدول والشركات والأعضاء بما تتمخض عنه تلك المؤتمرات، وتزويدها بالدراسات والتوصيات.

بدوره، استعرض المدير العام للمنظمة أليكسندر دي جونك، خطة الوكالة المقترحة لإعادة تشغيل الرحلات التجارية لقطاع الطيران والنقل الجوي، فيما تناول رئيس الاقتصاديين في المنظمة براين بيرس، التأثيرات الاقتصادية على صناعة الطيران في ظل هذه الأزمة.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات الوقائية والصحية الواجب اتباعها مع السلطات الصحية في مرحلة البدء بإعادة التشغيل، بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة؛ وذلك لتطبيقها على المسافرين من خلال مقاييس معتمدة يتوجب اتباعها قبل المضي قدما في مرحلة إعادة التشغيل.