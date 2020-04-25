بريطانيا ترحب بتمديد وقف إطلاق النار في اليمن

رحبت بريطانيا -اليوم السبت- بإعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تمديد وقف إطلاق النار في اليمن من جانب واحد لمدة شهر إضافي.

ونوهت وزارة الخارجية البريطانية - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - بالاستجابة الإيجابية من قبل تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية لمبادرات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، مطالبة الحوثيين بالرد بالمثل.

وأكد البيان أن إعلان التحالف - بقيادة السعودية - تمديد وقف إطلاق النار في اليمن يساعد على تهيئة الظروف للتوصل لحل سياسي تفاوضي لهذا الصراع، داعية إلى الاستجابة بشكل إيجابي لمقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث، والتي توفر أفضل فرصة للسلام الذي يحتاجه اليمنيون بشكل عاجل.

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله "هذه خطوة مهمة أخرى نحو وقف دائم لإطلاق النار يحتاجه اليمنيون"، مشددا على ضرورة التوقف الفوري عن جميع الأعمال العدائية في اليمن، والمشاركة بشكل بناء في مقترحات الأمم المتحدة.. فهذه فرصة ثمينة للسلام في اليمن ولا يجب إهدارها".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أعلن - أمس - تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر اعتبارا من الخميس الموافق 23 أبريل الجاري.