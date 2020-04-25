ياسمين صبري تتعرض للخيانة في أولى حلقات «فرصة تانية»

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية" بطولة الفنانة ياسمين صبري، تعرضها للخيانة من حبيبها الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي لحبيبته فتقرر الابتعاد عنه، ورغم محاولاته فى العودة لها إلا انها ترفض فيذهب بالزواج من الفتاة التي تجسدها الفنانة آيتن عامر، وخلال اقامة حفل زفاف مجدي وآيتن، تعلم ياسمين بالخبر وتنقلب سيارتها ويتم نقلها للمستشفى وتفقد الذاكرة بسبب الحادث.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ويعد المسلسل البطولة المطلقة الثانية لياسمين في الدراما التليفزيونية، حيث قدمت رمضان الماضي مسلسل "حكايتي"، وشاركها البطولة كل من أحمد صلاح حسني ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.



