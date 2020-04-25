توعية 482 ألف مواطن ضمن مبادرة «إيد واحدة ضد كورونا» في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تطهير وتعقيم 18 ألف و 901 موقع ومنشآة بمختلف مراكز المحافظة، وتوزيع مواد غذائية ومطهرات لعدد 18 ألف و 582 مستفيد، فضلاً عن توعية 482 ألف و140 من المواطنين بمخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه، وذلك ضمن فعاليات مبادرة المحافظة "إيد واحده ضد كورونا"، بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والمشاركات الشبابية.

أوضح "الأنصاري" أنه تم تطهير وتعقيم 932 موقع ومنشأة بمركز ومدينة الفيوم، وتوزيع مواد غذائية ومطهرات لعدد 3099 مستفيد، كما تم تطهير وتعقيم 14286 موقع ومنشأة بمركز ومدينة طامية، فضلاً عن توزيع مواد غذائية ومطهرات لعدد 3129 مواطناً، أما فى مركز ومدينة سنورس فقد بلغ عدد المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها 1403 موقع ومنشأة، بجانب منح مساعدات غذائية ومطهرات لعدد 3768 مستفيد.

وفى مركز ومدينة أبشواى تم تطهير وتعقيم 734 موقع ومنشأة، كما تم تسليم مساعدات غذائية ومطهرات لعدد 4492 مستفيد، فيما تم تطهير وتعقيم 536 منشأة وموقع بمركز ومدينة إطسا، وتوزيع مواد غذائية ومطهرات ومساعدات لعدد 2470 مستفيد، أما فى مركز ومدينة يوسف الصديق فقد تم تطهير وتعقيم 1010 موقع ومنشأة ومنح مساعدات ومواد غذائية ومطهرات لعدد 1624 مستفيد.

ولفت محافظ الفيوم إلى استمرار فعاليات مبادرة #إيد_واحدة_ضد_كورونا من تعقيم وتطهير للمنشآت والمواقع بشكل دوري، إلى جانب توعية المواطنين بضروره الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررها مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه، مثمناً جهود جميع الجهات المشاركة فى أعمال المبادرة من الجهات الحكومية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى المجموعات الشبابية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.