محمد محلب رئيس «الرواد للهندسة الحديثة»:نواصل العمل فى الحى الحكومى والحى السكنى R4 بالعاصمة الإدارية

قال محمد محلب، رئيس مجلس ادارة شركة الرواد للهندسة الحديثة RME، إن الشركة تعمل بكامل طاقتها فى مواقع المشروعات المختلفة.

اضاف فى تصريحات لـ«مال واعمال – الشروق» ان الشركة تتولى تنفيذ 22 مشروعا مع القطاع الخاص وجهات حكومية، وعادت كثافة العمل بشكل طبيعى مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا فى جميع مواقع العمل بجميع مشروعاتها الجارى تنفيذها.

وقال محلب إن الشركة ملتزمة بتنفيذ جميع مشروعاتها القائمة فى المقاولات والإنشاءات مع اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على العمال وسير العمل بالمواقع.

وتتولى «الرواد للهندسة الحديثة» تنفيذ نصف مليون متر مربع مسطح فى الحى السكنى الرابع بالعاصمة الادارية، بالاضافة إلى 180 ألف متر مسطح فى الحكومى لانشاء أربع وزارات.

وأكد «محلب»، أن جميع أعمال المقاولات فى جميع المشروعات الحالية تتم بانتظام، موضحا أن شركة الرواد تقوم حاليا بتنفيذ جميع أعمال المقاولات البرية لمشروع موانئ دبى ــ العين السخنة.

وأشار إلى انتظام سير العمل فى تنفيذ جميع الأعمال البرية لرصيف «الحاويات2» بجنوب غرب الرصيف1، بالإضافة إلى أعمال الإنشاءات للمبانى الملحقة واللازمة لإدارة وتشغيل الرصيفين 1،2.

«شاركنا فى مناقصة لصالح وزارة النقل لتنفيذ مشروع رفع كفاءة خط سكك حديد القاهرة الاسكندرية» ــ قال محلب مشيرا إلى أن شركته ستبدأ الاسبوع الجارى العمل فى مشروع كوبرى العاشر من رمضان، بخلاف كوبرى مدينة نصر الجارى انشاؤه.

وقال ان الشركة لديها تعاقدات مع كبار المطورين العقاريين مثل اعمار والفطيم وسوديك، وندرس ابرام تعاقدات جديدة مع القطاع الخاص والحكومى.

وأضاف، أن الشركة قامت بالدفع لوحدات التعقيم الذاتى لتعقيم المهندسين والعمال والتأكد من التزامها بجميع الاجراءات الوقائية قبل دخولهم لمواقع العمل بجانب الانتهاء من تطهير مواقع المشروعات والآلات والمعدات ضمانا لاستمرار الأعمال الإنشائية دون توقف لجميع مشروعاتها الحالية، مضيفا ان هذه الاجراءات تؤثر على حجم الانتاجية ولكن الأولوية لسلامة العاملين.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرواد للهندسة الحديثة، بقرارات الدولة وحرصها على مواصلة قطاع المقاولات والإنشاءات للعمل بانتظام فى جميع المشروعات والانتهاء منها فى مواعدها مع التشديد على اتباع الشركات جميع الاجراءات الاحترازية لحماية العمال فى مواقع العمل من انتشار فيروس كورونا، مؤكد على التزام الشركات بتوفير جميع الامكانيات اللازمة لضمان استمرار العمل والحفاظ على العمالة المصرية وتوفير جميع سبل الدعم لهم للعبور من الازمة الحالية.