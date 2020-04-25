انتصار السيسي في عيد تحرير سيناء: علامة بارزة ومضيئة في تاريخ مصر الحديث

هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء الـ38.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم السبت: «يمثل عيد تحرير سيناء علامة بارزة ومضيئة فى تاريخ مصر الحديث».

وأضافت: «ذلك اليوم الذى بددت مصر فيه الأوهام واستعادت من خلاله آخر شبر من تراب سيناء الحبيبة، بفضل سواعد وعقول أبنائها المخلصين وتضحياتهم العظيم.. كل عام ومصر عزيزة قوية فى تقدم ورخاء دائمًا».