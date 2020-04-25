محافظ بورسعيد يهنئ المواطنين بالذكرى ال161 لتأسيس المدينة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة لأبناء المحافظة بالذكرى ال١٦١ لتأسيس مدينة بورسعيد.

وقال الغضبان إن بورسعيد ولدت عملاقة منذ تأسيسها وأصبحت مدينة عالمية بالأحداث التاريخية التي جرت على أرضها منذ نشأتها حتى الآن.

كما قدمت المدينة نجوم ساطعة من أبنائها في مختلف المجالات وأصبحت رمزا للبطولة والفداء لمصر أمام العالم.

وأوضح المحافظ أن بورسعيد في السنوات الخمس الأخيرة شهدت تحولا تاريخيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمشروعات تنموية عملاقة لم تحدث منذ نصف قرن من الزمان بهذا الحجم والتأثير في الاقتصاد القومي والتي جعلت من بورسعيد قاطرة التنمية لمصر.

وأكد المحافظ أن القادم أفضل بإذن الله لبورسعيد وأبنائها في ظل منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها كل ربوع مصر في الوقت الحالي.