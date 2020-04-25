 الجيش الأمريكي يعتزم إرسال جنود إلى العراق وأفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأمريكي يعتزم إرسال جنود إلى العراق وأفغانستان

واشنطن - أ ش أ:
نشر فى : السبت 25 أبريل 2020 - 10:34 ص | آخر تحديث : السبت 25 أبريل 2020 - 10:34 ص

قال الجيش الأمريكي، إنه ينوي إرسال جنود إلى العراق وأفغانستان، الصيف المقبل، في إطار خطة لاستبدال الوحدات العسكرية الأمريكية المتواجدة في البلدين.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، سيتوجه إلى العراق، بداية الصيف الحالي، الفريق القتالي التابع للواء الثاني من الفرقة 82 المحمولة جواً المتمركزة في فورت براغ، بولاية نورث كارولينا.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن مدة نشر القوات في الشرق الأوسط ستتراوح بين 6 أشهر و13 شهراً.

ويتوجه لواء الإسناد الرابع لقوات الأمن من فورت كارسون في كولورادو إلى أفغانستان، وسينشر جزء من اللواء القتالي الثاني والفرقة المدرعة الأولى في الكويت كجزء من دورة منتظمة تركز على الحفاظ على القوات الجاهزة في الشرق الأوسط الكبير.

وقد تم إعلان التحركات الصيفية في الوقت الذي يواصل فيه البنتاجون إجراء تعديلات على تحركات القوات الأمريكية، تشمل إلغاء المناورات وتأخير تحركات القوات في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد تم تمديد فترات نشر بعض الوحدات، مثل اللواء الأول التابع للفرقة 82 المحمولة جواً، والذي تم نقله إلى الكويت بعد عيد الميلاد الماضي عقب تصاعد التوتر مع إيران.

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