 فيديو.. خالد الجندي يطالب وزير الأوقاف بإذاعة قرآن المغرب والفجر في المساجد - بوابة الشروق
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فيديو.. خالد الجندي يطالب وزير الأوقاف بإذاعة قرآن المغرب والفجر في المساجد

خالد الجندي
خالد الجندي
أسماء الدسوقي
نشر فى : السبت 25 أبريل 2020 - 6:27 م | آخر تحديث : السبت 25 أبريل 2020 - 6:27 م

ناشد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالاستجابة لدعوات الناس حول إذاعة القرآن قبل المغرب والفجر في المساجد.

وقال «الجندي» أثناء تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، إنه لا يوجد مبرر لمنع إذاعة قرآن المغرب والفجر في الميكروفون بالمساجد حتى الآن.

وأضاف: «لا يوجد دليل في الكتاب والسنة بإذاعة قرآن المغرب والفجر في المساجد، ولكن هناك عرف وكيان مجتمعي»، مشيرًا إلى تأثير منع إذاعة القرآن في المساجد على الصحة النفسية للمواطنين.

وتابع: «الريف المصري لا قيمة له بدون قرآن في المساجد قبل صلاتي المغرب والفجر»، مضيفًا: «إننا في حاجة لسماع القرآن ولا داعي لتعطيله».


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