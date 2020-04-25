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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 24 حالة في لبنان

د ب أ
نشر فى : السبت 25 أبريل 2020 - 1:11 م | آخر تحديث : السبت 25 أبريل 2020 - 1:11 م

أعلنت وزراة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 24 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، إلى تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد الإجمالي بالبلاد إلى 704 حالات.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات، وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

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