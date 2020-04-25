القباني: الأهلي أخل باتفاقه معي

حكى وائل القباني مدافع الزمالك السابق، كواليس توقيعه للأهلي، بعد اقتراب انتهاء عقده مع الأبيض.

وقال القباني في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت":«وقعت للأهلي حينما كان يتبقى لي 6 أشهر في عقدي مع الزمالك».

وأضاف: «الأهلي أرسل لي أنه يريد التوقيع معي، ثم عدت للزمالك وقلت لهم هل ستجددوا عقدي أم لا؟ .. وحينها اتفق معي عضو مجلس إدارة بالزمالك لا داعٍ لذكر اسمه».

وواصل:«عقدي كان قليل جدا في الزمالك فكنت اتقاضى في 5 سنوات مبلغ 30 ألف جنيه، وكان ليس لدي أي مشاكل لأن نادي الزمالك ناد كبير، وقلت لهم وقت تجديد عقدي أحضروا لي "شيك" مقدم تعاقدي وسوف أمضي، وفوجئت بعد ذلك أنه كُتب عني في الصحف أشياء غير جيدة، وأنني أضغط على الزمالك وما إلى ذلك».

وأضاف:«عدت بعد ذلك لعضو مجلس إدارة الزمالك وقلت له لماذا كتب عني هذا الكلام، فرد علي قائلا: لن نستطيع تلبيه طلباتك».

وفي سياق متصل قال القباني:«عادت مفاوضات الأهلي مجددا وطلبت نفس ما طلبته في الزمالك، وهو مبلغ 400 ألف جنيه في الموسم، ومسؤولي الأهلي وافقوا على طلباتي، وحصلت على 100 ألف جنيه مقدم».

وواصل:«مسؤولو الزمالك علموا بأنني مضيت للأهلي، وكنت طلبت من مسؤولي الأهلي ألا يعرف أحدا أنني وقعت معهم».

وأكمل:«مسؤولو الأهلي قاموا بعمل موقف غير جيد معي، حيث أنهم أفصحوا عن توقيعي معهم، ولا أعلم لماذا فعلوا ذلك، لا أعلم.. هل مثلا لتكون ضربة للزمالك؟».

وأضاف:«عدت مرة أخرى للحديث مع مسؤولي الأهلي وقلت لهم اتفقت معكم على عدم الإفصاح عن عملية التوقيع معي، وأنا أريد عقدي».

وأتم:«عدت بعد ذلك للزمالك، وحازم إمام تدخل في الموضوع، حينما علم بتوقيعي للأهلي، وذهبت لممدوح عباس، واتفقوا معي على التجديد للزمالك، وعودتي كانت لأن الأهلي أخل باتفاقه معي، وأريد توضيح نقطة وهي أنه في نفس السنة فزت بالدوري مع الزمالك، وعملية التوقيع للأهلي لم تؤثر علي مع الزمالك».