رئيس الوزراء الإسباني يلمح لعودة النشاط الرياضي

أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني تمديد إجراءات العزل المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا بدءًا من غد الأحد، مع تغيير بعض الإجراءات خلال الفترة المقبلة.

وتبعًا لتصريحات سانشيز، سيتم السماح للشعب الإسباني بالخروج للمشي وممارسة بعض التدريبات الرياضية، انطلاقًا من الثاني من شهر مايو المقبل.

لكن تلك الإجراءات ستكون مشروطة بنجاح المرحلة المقبلة من العزل، والتي تشهد السماح للقاصرين بالخروج لمسافة لا تتجاوز "كيلومتر" بعيدًا عن منازلهم.

وأضاف سانشيز أن تخفيف إجراءات العزل سيكون تدريجيًا وعلى مراحل، كما أكد أن الإجراءات لن تكون ثابتة على جميع المناطق، حيث ستختلف تبعًا لانتشار الوباء.

كما أعلنت الحكومة الإسبانية أنه لليوم الثاني على التوالي يتجاوز عدد الأشخاص الذين تم شفاؤهم من الإصابة فيروس كورونا عدد المصابين الجدد، وهو ما مثل مؤشرًا إيجابيًا في مواجهة المرض.

وكانت تقارير إسبانية أكدت نية رابطة الدوري الإسباني استئناف منافسات دوري الدرجة الأولى في شهر يونيو المقبل، إلا أن ذلك سيتوقف على تطور أوضاع مواجهة فيروس كورونا في ذلك الحين.