رئيس جهاز 6 أكتوبر: جارٍ اتخاذ الإجراءات النهائية للتصالح على 322 مخالفة بناء

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه جارٍ حاليًا اتخاذ الإجراءات النهائية للتصالح على 322 مخالفة، تتمثل في تجاوز غرف السطح، وتعديل نشاط البدروم لسكن شريطة توفير أماكن انتظار سيارات في ضوء الاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك، وتبدأ تكلفة التصالح للمتر بـ600 جنيه، وذلك في إطار تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأهاب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالمواطنين المستفيدين بالقانون سرعة استكمال المستندات واستيفائها لمن لم يقم بذلك، خلال مدة 15 يومًا، مؤكدًا أنه من لم يتقدم بطلب التصالح على المخالفات حتى الآن، سرعة تقديم الطلب، لتقنين وضعه، وتنفيذ القانون، حتى نصل إلى مجتمع عمراني حضاري.

وشدد على أنه لن يسمح بأي مخالفة بناء جديدة، وسيتم إزالتها على الفور، وهو ما يتم حاليًا مع أي محاولة من المواطنين لارتكاب مخالفة بناء، في هذا التوقيت، استغلالًا لانشغال الدولة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك لجان مرور يوميًا على كل الأحياء، للتعامل الفوري مع أي مخالفة بناء.