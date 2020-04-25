الميكروبلاستيك الملوث يظهر لأول مرة في جليد بحار القارة القطبية

اكتشف العلماء لأول مرة وجود جزيئات الميكروبلاستيك الملوثة للبيئة في جليد بحار القارة القطبية الجنوبية، ما بشأنه الإضرار بالعوالق البحرية التي تعد جزءا أساسيا في السلسلة الغذائية لكائنات القارة المتجمدة.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن الدراسة المنشورة في نشرة التلوث البحري، أنه تم اكتشاف 96 قطعة بلاستيك بسمك أقل من 5 مليمترات في قطعة جليدية مستخرجة من المياه القطبية الجنوبية ومحفوظة في جامعة هاربارت الأسترالية منذ عام 2009.

وكشفت الدراسة وجود 14 نوعا مختلفا من الميكروبلاستيك في العينة المختبرة، بينما يوجد 12 قطعة بلاستيكية في كل لتر من العينة.

تقول أنا كيلي، عالمة الدراسات البحرية والقطبية من جامعة تازمانيا الأسترالية والمشرفة على الدراسة، إن المياه القطبية الجنوبية لم تعد في مأمن من تلويث البلاستيك لمحيطات العالم.

وأضافت كيلي، أن تركيز الميكروبلاستيك في المياه القطبية الجنوبية يقل بقليل عن نظيره في القطب الشمالي، والذي اكتشف بدراسات سابقة.

وتابعت أن حجم القطع كان أكبر في القطب الجنوبي مقارنة بمثيلتها في الشمالي؛ ما يعني أن مصدر البلاستيك كان قريبا من المياه القطبية الجنوبية مثل السياح والمستكشفين الذين قد يكونوا ألقوا بها وإما قد يكون الصيادون الذين يستخدمون شباك الصيد.

وتم جلب العينة الثلجية من بعد كيلومترين عن الساحل، وهي من الجليد الثابت حول الساحل وليست من قطع الجليد المتحركة في المياه.

ويبلغ طول العينة متر و10 سنتيمترات، بينما يبلغ عرضها 14 سنتيمترا.

وتقول دلفين لانوزل، عالم كيمياء الثلوج البحرية بمؤسسة الدراسات البحرية القطبية في أستراليا والمشرف أيضا على الدراسة، إنه تم رصد وجود عوالق بحرية تتغذى على قطع البلاستيك في العينة؛ نظرا لأن البلاستيك في الثلوج البحرية يتكون على الطحالب، وهي غذاء العوالق، وبالتالي يؤثر البلاستيك الملوث على العوالق البحرية ولا يتوقف الأمر عندها لأن الحيتان من يتغذى على العوالق فيتغلغل البلاستيك في كامل السلسلة الغذائية.

وتضيف دلفين، أن قطع الميكروبلاستيك تزيد في أسفل العينة الثلجية عن الكثافة في السطح، موضحة أن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسات وكذلك لتحديد مدى تأثر سمية تلك الجزيئات حين تعرضها للهضم من قبل العوالق البحرية أو الحيتان التي تتغذى على العوالق.

وتقول أنا، إن تماسك الميكروبلاستيك في القطب الجنوبي بكميات كبيرة يجعله لا يغوص في عمق المحيط، بل يبقى في وسط المياه ليصيب مختلف الكائنات في السلسلة الغذائية.

وتضيف أن نسب التلوث بالميكروبلاستيك يرجح زيادتها في غرب القارة القطبية، حيث تتواجد محطات المستكشفين وحيث يزور تلك المنطقة عدد أكبر من السائحين.