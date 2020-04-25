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العراق: 55 إصابة جديدة بكورونا.. و20 حالة شفاء

أ ش أ
نشر فى : السبت 25 أبريل 2020 - 10:02 م | آخر تحديث : السبت 25 أبريل 2020 - 10:02 م

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد فحص 1104 حالات في المختبرات المختصة في العراق (عدا كردستان) لهذا اليوم، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 68224.

وأوضحت الصحة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن الـ 55 حالة التي سجلتها مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة 29، بغداد/ الكرخ 1، مدينة الطب 3، البصرة 12، المثنى 2، ذي قار 3، السليمانية 2، دهوك 2، أربيل 1.

وأكدت أن حالات الشفاء بلغت 20 حالة موزعة كالتالي؛ النجف الأشرف 4، السليمانية 2، أربيل 1، البصرة 11، ذي قار 2، دون تسجيل وفيات، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات بالعراق حتى الآن بلغ 1763، ومجموع الوفيات 86، ومجموع حالات الشفاء 1224.

وشددت على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتوصيات الحماية الشخصية والمجتمعية .


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