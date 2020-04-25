وثيقة مسربة: الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات من وباء العام الماضي

نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أمس الجمعة، وثيقة مسربة من مكتب رئاسة الوزراء البريطانية تشير إلى أن الحكومة تلقت تحذيرا مسبقا قبل عام من خطورة تعرض البلاد إلى وباء، وضرورة وضع خطة صارمة للتعامل معه واحتواء تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة.

وتحذر الوثيقة من أن تفشي وباء حتى بشكل متوسط سيحصد حياة عشرات الآلاف من المواطنين، كما حددت "الاحتياجات من القدرات" التي يجب أن توفر للحد من مخاطر الوباء كما تناولت حجم الدمار المحتمل حال عدم اتخاذ إجراءات صارمة.

وأشارت "جارديان" إلى أن كلا من السير باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين للحكومة، ومستشار كبير للأمن القومي رئيس الوزراء طلب عدم ذكر اسمه، وقعا على وثيقة بعنوان "تقييم مخاطر الأمن القومي لعام 2019"، والتي صنفت "رسمية وحساسة".

وتضمنت الوثيقة توصيات بضرورة تخزين معدات الحماية الشخصية وتنظيم اتفاقيات شراء مسبقة لمجموعة أدوات أساسية أخرى، ووضع إجراءات لمراقبة الأمراض ووضع خطط لإدارة الوضع حال زيادة عدد الوفيات، كما أظهرت الوثيقة مؤشرات على وجود خطط لمساعدة الرعايا البريطانيين في الخارج وإعادتهم إلى البلاد كأولوية.

ولم تحلل الوثيقة المكونة من 600 صفحة مخاطر تفشي الانفلونزا الموسمية فقط، ولكنها تطرقت إلى تفشي محتمل لفيروس تاجي مثل فيروس سارس وميرس.

واستنادا إلى تقيمات أمنية سابقة وسجلات المخاطر الصحية، حذرت الوثيقة ضمنيا الحكومة من التقاعس في التعامل مع المرض "فالوباء سيكون معدي وخبيث للغاية".

ونقلت "جارديان" عن مصدر مطلع على الوثيقة قوله إن بريطانيا لم تركز بشكل صحيح على تهديد الوباء، مضيفا أن "الشيء المحبط حقًا هو وجود خطط بالفعل. ولكن خلال السنوات القليلة الماضية، ركزت خطط الطوارئ على العوامل السياسية، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والفيضانات".

وقالت وزيرة شؤون مجلس الوزراء بحكومة الظل، راشيل ريفز، إن الوثيقة مقلقة وأثارت تساؤلات خطيرة بشأن خطط الحكومة واستعدادها لوباء على غرار كورونا".

وطالبت ريفز وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، بإلقاء بيان أمام البرلمان، الاثنين المقبل، لتوضيح "ما إذا كان هذا التقرير قد تم قراءته وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها".

وتأتي هذه التسريبات في وقت سجلت فيه بريطانيا 19ألف و506 حالة وفاة بكورونا، و143 ألف و464 حالة إصابة.