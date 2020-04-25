محافظ الإسكندرية: 4 آلاف جنيه غرامة لـ20 شخصا خرقوا حظر التجول بمسيرة «مجسم الكعبة»

قال محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، إنه تم توقيع 4 آلاف جنيه غرامات خرق الحظر على 20 فردا طافوا بشوارع الإسكندرية حاملين مجسما للكعبة المشرفة، مشيرا إلى أنه فى الظروف العادية يمر المشهد عاديا، لكن في ظل أزمة كورونا، فإن الأمر خطأ كبير ويتنافى مع كل الإجراءات الوقائية.

وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم، أن التجمعات ممنوعة نهائيا وسنقف لها بالمرصاد ولا داعى للإفطار على الكورنيش،.

وذكر المحافظ أن الأمن أدى دوره الفعال وضبط القائمين على هذا المجسم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتوقيع 4 آلاف جنيه غرامات خرق الحظر على كل فرد وعددهم 20 شخصا".

وقال إسماعيل علي صاحب محل بمنطقة غبريال بمحرم بك، "إن عمل مجسم للكعبة يقوم به الشباب والأهالي كل عام ابتهاجا بشهر رمضان، وإنه إذا كانت المسيرات خطأ فلماذا لم يتم ضبط الأمر منذ بداية تصنيع الكعبة من أسبوع؟".

فيما وصف الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف المسيرات بأنها "حرام شرعا"، مضيفا أنها دعوات خبيثة ليست لوجه الله واخترقت ساعات الحظر لزعزعة الاستقرار والالتزام في تلك الفترة الصعبة.

وشهدت محافظة الإسكندرية مسيرة من عشرات الأهالي منطقة غبريال بمحرم بك وسط المحافظة خلال وقت الحظر في تضرعا لزوال الغمة وابتهاحا بقدوم شهر رمضان الكريم، حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون في شوارع منطقة محرم بك، حاملين مجسما للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير ومرددين عدد من الهتافات.

وألقت أجهزة الأمن القبض على منظمي المسيرة خلال وقت الحظر للمشاركة في تعليق مجسم للكعبة المشرفة، رغم التحذيرات المعلنة من المحافظة لمواجهة تداعيات الفيروس، وعرضهم على نيابة محرم بك، ووجهت للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات بخرق قرار حظر التجوال.