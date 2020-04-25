أطباء باكستانيون يُضربون عن الطعام احتجاجا على عجز المعدات الطبية في مواجهة كورونا

بدأ أطباء باكستانيون، إضرابا جماعيا عن الطعام اعتراضا على عدم وجود أقنعة طبية ومعدات حيوية أخرى تحتاجها الفرق الطبية أثناء العمل على علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - أن أكثر من 150 طبيبا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بحسب اتحاد الأطباء الشباب في إقليم بنجاب، والذي يعد أكثر الأقاليم الباكستانية تضررا بأزمة الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد من الأطباء والممرضين توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع نحو 30 طبيبا وممرضا في بنجاب إلى بدء إضراب عن الطعام بينما استمروا في عملهم بالمستشفيات بينما يتبادلون الأدوار في التظاهر أمام مكاتب السلطات الصحية في لاهور، عاصمة الإقليم،وذلك قبل انضمام نحو 200 طبيب آخرين إليهم.